Трамп: США – номер один во Вселенной

Американский президент Дональд Трамп назвал США лучшими во Вселенной перед поездкой на форум в Давосе.

Также он пообещал вернуть в страну миллиарды долларов после поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.

Heading to Davos, Switzerland, to meet with World and Business Leaders and bring Good Policy and additional Hundreds of Billions of Dollars back to the United States of America! We are now NUMBER ONE in the Universe, by FAR!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2020