В Китае из-за нового вируса погибли 6 человек, 300 заразились

Власти Китая пытаются сдержать распространение нового вируса, который вызвал вспышку пневмонии в стране.
К данному моменту известно о шести погибших в результате заражения, почти 300 человек заболели.
В городе Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус, объявили о серии новых мер безопасности, включая отмену предстоящих празднований Нового года.
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Турагентствам было запрещено вывозить группы людей из Ухани. Дорожная полиция будет проводить выборочные проверки автомобилей, въезжающих и выезжающих из города в поисках животных и птиц.
Как сообщалось, власти Китая подтвердили, что распространение смертоносного вируса нового типа может происходить в том числе от человека к человеку.
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