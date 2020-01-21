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Факты / Мир

В Иране обещают вознаграждение в $3 млн за убийство Трампа

Депутат иранского парламента Ахмед Хамзе заявил, что готов заплатить $3 млн тому человеку, который ликвидирует президента США.

– От имени жителей провинции Керман мы выплатим денежное вознаграждение в размере $3 млн наличными тому, кто убьет Трампа, – заявил депутат.

Он не сказал, будет ли вознаграждение официально поддержано со стороны руководства Ирана.

Город Керман является малой родиной Кассема Сулеймани, иранского командира, чье убийство в результате удара беспилотника по приказу Трампа 3 января в Багдаде побудило Иран запустить ракеты по целям США в Ираке.

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Посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд назвал такое заявление бессмысленным, добавив, что тем самым Иран демонстрирует свои террористические основания.

К слову, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что убийство Касема Сулеймани было актом международного терроризма.

Источник: Euronews

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