Гражданам Беларуси и еще шести стран могут ограничить въезд в США – Politico

Президент США Дональд Трамп планирует ограничить въезд в страну для граждан Беларуси, Киргизии, Эритреи, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании.
Американские СМИ сообщают, что перечень этих стран неокончательный, поэтому может быть расширен.
В частности, речь не идет о полном запрете на въезд в США для граждан этих стран. Его могут ограничить только чиновникам или владельцам определенных категорий виз. Гражданам стран также могут запретить участвовать в лотерее грин-карт.
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Запреты могут ввести уже 27 января. Президент Дональд Трамп подтвердил, что планирует расширить этот список, но не уточнил названия стран.
Напомним, сейчас въезд в США ограничен для граждан Ирана, Сирии, Йемена, Ливии, Сомали, Венесуэлы и Северной Кореи.
Ранее Факты ICTV писали, что США хотят отменить гражданство для новорожденных, если у них будут основания считать, что иностранцы едут рожать ради гражданства.
Источник: Politico