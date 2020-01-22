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Факты / Мир

Коронавирус из Китая и смертельный SARS-CoV могут иметь общий источник

Представители Китайской Академии наук, Народно-освободительной армии Китая и Института Пастера в Шанхае провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что новый коронавирус, который появился в Китае, может иметь тот же источник происхождения, что и тяжелый острый респираторный синдром SARS-CoV.

Носителем этого заболевания являются летучие мыши. Однако между ними и людьми может быть неизвестный переносчик.

По словам ученых, новый тип коронавируса слабее SARS-CoV, однако все равно считается остроинфекционным. Они считают, что опасность вируса недооценена.

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В результате исследования также стало известно, что новый коронавирус имеет около 70-80% общих генов с SARS-CoV.

Однако представитель Уханьского института вирусологии заявил, что исследование не носит исчерпывающий характер.

Из-за вспышки SARS-CoV в 2002-2003 годах в Китае погибли около 650 человек.

К слову, власти Китая сообщили, что существует реальная угроза мутации коронавируса 2019 nCoV.

Источник: South China Morning Post

Фото: Getty Images

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