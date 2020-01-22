Коронавирус убил 17 человек – в РФ проверяют случаи заражения

Число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае возросло до 17.

Количество инфицированных в провинции Хубэй составило 444. От болезни умерли 17 человек.

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Также появилась информация о возможных случаях короновируса в России.

Пассажир рейса в Пулково, который вернулся в Россию из Китая, сам обратился к медикам с жалобой на высокую температуру. Его отправили в инфекционную Боткинскую больницу.

Затем появилась информация, что пациентов двое, но у одного из них диагноз не подтвердился.

Ранее Факты ICTV писали, что в Таиланде у 61-летней жительницы города Ухань зафиксировали первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым видом коронавируса.

Отметим, представители Китайской Академии наук, Народно-освободительной армии Китая и Института Пастера в Шанхае провели исследование. Коронавирус из Китая и смертельный SARS-CoV могут иметь общий источник.