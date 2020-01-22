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Факты / Мир

Вспышка коронавируса: жителям Ухань в Китае запретили покидать город

Власти Китая ввели временный запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Запрет начнет действовать утром 23 января.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города будет приостановлена.

Ранее Факты ICTV писали, что в Таиланде у 61-летней жительницы города Ухань зафиксировали первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым видом коронавируса.

Отметим, представители Китайской Академии наук, Народно-освободительной армии Китая и Института Пастера в Шанхае провели исследование. Коронавирус из Китая и смертельный SARS-CoV могут иметь общий источник.

Фото: Dreamstime

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