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Факты / Мир

Власти Китая сообщили об угрозе мутации коронавируса, количество больных выросло

В Китае власти заявили об угрозе мутации и распространения нового коронавируса 2019 nCoV.

В Национальной комиссии здравоохранения признали, что страна сейчас находится на наиболее критической стадии профилактики и контроля.

На одном из первых публичных брифингов с начала вспышки вице-министр Национальной комиссии по здравоохранению Ли Бин заявил, что есть доказательства того, что болезнь преимущественно передается через дыхательные пути.

Но Китай до сих пор не смог подтвердить точное источник вируса.

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Кроме того, власти Китая сообщили, что количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса достигло 440 человек, девять человек скончались.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщили, что в ближайшее время возможно распространение нового коронавируса 2019 nCoV из Китая в другие страны.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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