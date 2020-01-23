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Факты / Мир

100 секунд до конца света – стрелку Судного дня снова перевели вперед

Стрелку часов Судного дня 23 января перевели на 20 секунд. Это означает, что до конца света осталось 100 секунд.

Экспертная группа, в которую входят 13 Нобелевских лауреатов отметила, что стрелку передвинули из-за ядерной угрозы, информационных войн, а также из-за изменения климата.

Однако эксперты отметили, что отодвинуть стрелки часов назад можно, если мировые лидеры сядут за стол переговоров и устранять ряд проблем. В частности США и РФ должны подписать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также стоит устранить распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке.

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Кроме того, страны должны массово начать устранять экологические проблемы.

Символические часы Судного дня создали в 1947 году, чтобы наглядно отслеживать проблемы человечества.

В 2017 году стрелки часов показывали 11.57.30, в 2018 году их переместили на 30 секунд вперед, а в 2019 году – не двигали.

Ранее Факты ICTV писали, что Иран может получить ядерное оружие через один или два года, если страна продолжит нарушать Общий всеобъемлющий план действий.

Источник: Бюллетень ученых-атомщиков

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