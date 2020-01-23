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Факты / Мир

Из-за коронавируса Пекин закрыл Запретный город и отменил Новый год

Достопримечательность Пекина Запретный город закрыли для доступа туристов для предотвращения опасности распространения нового коронавируса.

Музейный комплекс прекратит работу с 25 января – Нового года по лунному календарю – вплоть до дальнейшего уведомления.

Оплата за уже забронированные билеты будет возвращена владельцам.

Ежегодно Запретный город посещают около 7 млн туристов.

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Власти Пекина приняли решение отменить в городе все массовые праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю, в частности, праздничные ярмарки. Многие музеи и парки развлечения в Китае пересматривают график своей работы из-за ситуации вокруг распространения вируса.

На данный момент официально подтвердили 625 случаев заражения новым типом коронавируса по всему миру.

Заболевание привело к смерти 17 пациентов, 25 заболевших удалось вылечить.

Коронавірус

На сайте BNO News также можно ознакомиться с графиком фиксации заражения коронавирусом.

К слову, на заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения 22 января решили не объявлять чрезвычайное положение из-за эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV.

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