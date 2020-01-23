Источником коронавируса в Китае могли стать змеи – ученые

Китайские ученые провели исследования и выяснили, что наиболее вероятным источником нового коронавируса могли стать змеи.

Инфекция начала распространяться из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя. Ученые из этих городов приняли непосредственное участие в исследовании.

Читайте: Как распространяется коронавирус nCoV по миру – карта и хронология

По их мнению, ближе всего к вирусу по генетическому коду оказались южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра.

Жители Китая очень часто употребляют в пищу мясо диких животных и змей. Исследования показывают, что в течение двух последних лет более 60% населения юго-запада Китая ело мясо дикого животного.

В то же время в сообществе китайских ученых версию заражения от змей подвергают сомнению. Там считают, что факта схожести генетического кода недостаточно, чтобы делать такие выводы. Необходимо будет провести эксперименты над животными, чтобы подтвердить версию.

Ранее Факты ICTV писали, что в Китае из-за коронавируса запретили выезд еще из одного города.