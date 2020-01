Глобальной эпидемии коронавируса нет – ВОЗ рекомендует проверки в аэропортах

Объявлять международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения еще слишком рано. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус по итогам двухдневных экстренных переговоров.

Известно, что эксперты до сих пор не нашли причины возникновения этого вируса. Пациенты, которые умерли в результате заражения вирусом, имели такие заболевания как гипертония, диабет или сердечно-сосудистые заболевания, ослабляли иммунитет.

Также он поблагодарил правительство Китая за сотрудничество и за надлежащее реагирование на распространение коронавируса.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on new #coronavirus (2019-nCoV) https://t.co/9bWEOJfLZK

— World Health Organization (WHO) (@WHO) 23 января 2020 г.