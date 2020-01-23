Международные аэропорты мира вводят дополнительные меры контроля в связи со вспышкой коронавируса.

О введении проверки пассажиров, прибывающих из Китая, объявил Международный аэропорт Дубая, который считается одним из самых загруженных в мире. Специалисты будут, главным образом, измерять температуру у пассажиров.

Также специальные меры введены и в аэропортах Великобритании. Самолеты, которые прибывают из стран, где уже зафиксированы случаи заражения, размещаются в специальной зоне, расположенной в терминале 4.

Затем проводится проверка пассажиров, чтобы убедиться, что среди них никто не болен.

– Мы будем, безусловно, следовать всем рекомендациям, которые будут поступать от Всемирной организации здравоохранения, – сказала британский министр по делам бизнеса Андреа Лидсом.

Власти Малайзии начали медицинские проверки на всех своих границах, а также в аэропорту Куала-Лумпур.

Пассажиров, прибывающих на авиарейсах из Китая, проверяют и в других азиатских странах, в том числе на Филиппинах и в Бангладеш.

В крупнейших аэропортах США действуют повышенные меры безопасности (Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лос-Анджелес).

Аэропорт Борисполь также получил письмо от санитарно-карантинного подразделения ГУ Лабораторный центр на воздушном транспорте МОЗ Украины с разъяснениями относительно коронавируса, который распостраняется в Китае.

– После установки трапа первым на борт соответствующего воздушного судна поднимается дежурный СКП, оценивает по клинико-эпидемиологическим данным ситуацию и, в случае отсутствия на борту больного или подозрительного инфекционной болезнью, дает разрешение на продолжение обслуживания пассажиров. В случае подтверждения присутствия больного, он дает указание установить воздушное судно на санитарное место стоянки, – сказано в письме.

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На данный момент официально подтвердили 625 случаев заражения новым типом коронавируса по всему миру.

Заболевание привело к смерти 17 пациентов, 25 заболевших удалось вылечить.

На сайте BNO News также можно ознакомиться с графиком фиксации заражения коронавирусом.

К слову, на заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения 22 января решили не объявлять чрезвычайное положение из-за эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV.