США изменили правила получения виз для беременных женщин

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новые правила получения виз для беременных женщин.

Согласно новым правилам, женщине могут отказать в предоставлении визы, если она сообщит, что едет в страну на роды.

Они направлены на сдерживание так называемого родового туризма – получение виз женщинами, которые едут с целью родов, чтобы ребенок смог получить американский паспорт.

Читайте: Во сколько обошлись беременность и роды Меган Маркл

Практика поездок в США для родов законна, однако существуют случаи, когда власть арестовывает сотрудников агентств, занимающихся организацией родового туризма.

Ранее США сообщили, что хотят отменить гражданство для новорожденных иностранцев.