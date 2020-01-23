PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

США изменили правила получения виз для беременных женщин

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новые правила получения виз для беременных женщин.

Согласно новым правилам, женщине могут отказать в предоставлении визы, если она сообщит, что едет в страну на роды.

Они направлены на сдерживание так называемого родового туризма – получение виз женщинами, которые едут с целью родов, чтобы ребенок смог получить американский паспорт.

Читайте: Во сколько обошлись беременность и роды Меган Маркл

Практика поездок в США для родов законна, однако существуют случаи, когда власть арестовывает сотрудников агентств, занимающихся организацией родового туризма.

Ранее США сообщили, что хотят отменить гражданство для новорожденных иностранцев.

Источник: AP

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка