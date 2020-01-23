В Китае разработали метод лечения коронавируса и спасли мужчину – СМИ

Медикам из больнице Чжуннань в городе Ухань в Китае удалось разработать метод лечения коронавируса и уже спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии.

Состояние больного стабилизировалось и улучшается. По словам врачей, его вскоре могут выпустить из карантина.

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Метод лечения предусматривает насыщение крови кислородом путем экстракорпоральной оксигенации.

Напомним, чрезвычайный комитет ВОЗ решил не объявлять чрезвычайное положение из-за эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV. Для принятия окончательного решения нужно собрать больше информации.

Источник: Sina