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Из-за вируса в Китае закрыли Диснейленд, а Cirque du Soleil отменил выступление

В Шанхае из-за коронавируса закрыли парк Диснейленд, а Cirque du Soleil отменил представления на востоке Китая.

Руководство парка развлечений Диснейленд в Шанхае объявило о закрытии комплекса с 25 января в связи с опасностью распространения коронавируса.

– Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и поддерживать тесный контакт с местными органами власти, и мы сообщим дату открытия после подтверждения, – отметило руководство.

Как указали в нанхайском Диснейленде, решение принято для сдерживания распространения вспышки заболевания, а также для обеспечения безопасности и здоровья гостей и сотрудников парка.

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Кроме того, канадская компания Cirque du Soleil, организующая цирковые шоу по всему миру, объявила об отмене представлений на востоке Китая.

– Прямо сейчас мы ответственны за то, чтобы активизировать превентивные меры, – сказал президент и гендиректор Cirque du Soleil Даниэль Ламар.

Ранее из-за коронавируса Пекин закрыл Запретный город и отменил Новый год.

Источник: CNN

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