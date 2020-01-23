Носить короны теперь запрещено! Как соцсети реагируют на появление коронавируса

Новый коронавирус начинает довольно быстро распространяться по миру.
Первые случаи заражения зафиксировали в китайском городе Ухань. Источником считается рынок, который уже закрыли на карантин.
Смотря на ажиотаж вокруг распространения вируса, люди начали его активно обсуждать в соцсетях. Но, в то же время, делая это с юмором.
– Отныне и до особого распоряжения ношение корон в Понте запрещено!
Чаще всего коронавирус сравнивают с известным брендом алкогольного напитка.
– Первый случай коронавируса зафиксирован в Великобритании.
First case of corona virus found in the uk😔😔 #coronavirus pic.twitter.com/j3LXTQA15T
— Josh Riccio (@JoshwaRiccio) January 23, 2020
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– Единственный коронавирус, который я хочу подхватить!
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Также одна из самых популярных тем для обсуждения – доставка заказов с китайского AliExpress.
– Я: По крайней мере, коронавирус далеко в Китае, у нас все хорошо, нет способа добраться сюда так быстро.
Также я, когда вспомнил, что мой заказ из Китая прибывает завтра:
Раньше Факты ICTV писали о том, как коронавирус nCoV распространяется по миру.