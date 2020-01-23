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Факты / Мир

Носить короны теперь запрещено! Как соцсети реагируют на появление коронавируса

Новый коронавирус начинает довольно быстро распространяться по миру.

Первые случаи заражения зафиксировали в китайском городе Ухань. Источником считается рынок, который уже закрыли на карантин.

Смотря на ажиотаж вокруг распространения вируса, люди начали его активно обсуждать в соцсетях. Но, в то же время, делая это с юмором.

– Отныне и до особого распоряжения ношение корон в Понте запрещено!

Чаще всего коронавирус сравнивают с известным брендом алкогольного напитка.

– Первый случай коронавируса зафиксирован в Великобритании.

Носить короны теперь запрещено! Как соцсети реагируют на появление коронавируса / 4 фотографии

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– Единственный коронавирус, который я хочу подхватить!

 

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Mientras tanto en Chile #CoronaVirus

Допис, поширений Jorge Alis (@jorgealis)

Носить короны теперь запрещено! Как соцсети реагируют на появление коронавируса / 3 фотографии

Также одна из самых популярных тем для обсуждения – доставка заказов с китайского AliExpress.

– Я: По крайней мере, коронавирус далеко в Китае, у нас все хорошо, нет способа добраться сюда так быстро.

Также я, когда вспомнил, что мой заказ из Китая прибывает завтра:

Носить короны теперь запрещено! Как соцсети реагируют на появление коронавируса / 4 фотографии

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