Носить короны теперь запрещено! Как соцсети реагируют на появление коронавируса

Новый коронавирус начинает довольно быстро распространяться по миру.

Первые случаи заражения зафиксировали в китайском городе Ухань. Источником считается рынок, который уже закрыли на карантин.

Смотря на ажиотаж вокруг распространения вируса, люди начали его активно обсуждать в соцсетях. Но, в то же время, делая это с юмором.

Чаще всего коронавирус сравнивают с известным брендом алкогольного напитка.

First case of corona virus found in the uk😔😔 #coronavirus pic.twitter.com/j3LXTQA15T

— Josh Riccio (@JoshwaRiccio) January 23, 2020