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Факты / Мир

В Китае построят спецбольницу из-за коронавируса

В Ухане начали скоростное строительство больницы на одну тысячу койко-мест, предназначенной специально для лечения больных пневмонией.

Медучреждение должно быть готово в течение шести дней. За образец взята пекинская больница Сяотаншань, построенная за неделю в 2003 году в пригороде столицы Китая в разгар распространения атипичной пневмонии (SARS).

Введение в действие новой больницы позволит сконцентрировать медицинские ресурсы в одном месте, сократит возможные контакты больных со здоровыми.

Читайте: Смертельный вирус из Китая: в Украине оценили риски

Ранее в США отказались принимать китайских школьников из-за распространения коронавируса.

Источник: Интерфакс-Украина

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