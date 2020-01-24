В Китае выросла смертность от коронавируса – заражены 830 человек

Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая сообщила, что количество смертей в результате заражения коронавирусам достигло 25 человек, количество зараженных новым видом вируса достигла 830 человек.

Случаи заражения выявлены и подтверждены в 29 административных единицах страны.

Среди всех жертв было 24 жителя провинции Хубэй, где собственно вирус зародился и распространился. Одна смерть зафиксирована в провинции Хэбэй.

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К слову, на заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения 22 января решили не объявлять чрезвычайное положение из-за эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV.

Источник: Xinhua