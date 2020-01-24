Вирус в Китае 2020: 26 жертв и почти 900 больных

Коронавирус в Китае, по последним данным, забрал жизни 26 человек.

При этом число подтвержденных случаев заражения возросло до 876 человек.

В то же время в ВОЗ считают, что это пока не привело к глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Между тем в Китае закрыли уже семь городов из-за распространения коронавируса.

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Кроме того, закрыли для туристов часть Большой Китайской стены, главную достопримечательность Пекина – Запретный город, в Шанхае – парк Диснейленд, а Cirque du Soleil отменил представления на востоке Китая.

Также закрыты рестораны McDonald’s в нескольких городах.

Власти Китая отменили все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю.

В Ухане, откуда начал распространятся коронавирус 2019-nCoV, начали скоростное строительство больницы на одну тысячу мест специально для лечения больных пневмонией.

Ранее в США отказались принимать китайских школьников из-за распространения коронавируса.