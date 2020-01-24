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Факты / Lifestyle / Здоровье

Выявить коронавирус все сложнее, температура не всегда симптом – эксперты

В Вашингтоне на встрече Национальной комиссии здравоохранения КНР заявили, что у некоторых пациентов с вирусом может не быть высокой температуры.

Это существенно увеличивает инкубационный период для вируса: чем дольше он длится, тем сложнее потом побороть инфекцию.

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Таким образом, вирус способен распространяться беспрепятственно и незаметно. Это глобально усложняет ситуацию с проверками в аэропортах и других пропускных пунктах.

Согласно рекомендациям ВОЗ, именно высокая температура расценивалась как базовый симптом для коронавируса.

Все это увеличивает вероятность того, что инфекция дальше будет распространятся по миру.


Недавно Факты ICTV рассказывали о том, как как Китай переживает появление коронавируса.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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