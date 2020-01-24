Выявить коронавирус все сложнее, температура не всегда симптом – эксперты

В Вашингтоне на встрече Национальной комиссии здравоохранения КНР заявили, что у некоторых пациентов с вирусом может не быть высокой температуры.
Это существенно увеличивает инкубационный период для вируса: чем дольше он длится, тем сложнее потом побороть инфекцию.
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Таким образом, вирус способен распространяться беспрепятственно и незаметно. Это глобально усложняет ситуацию с проверками в аэропортах и других пропускных пунктах.
Согласно рекомендациям ВОЗ, именно высокая температура расценивалась как базовый симптом для коронавируса.
Все это увеличивает вероятность того, что инфекция дальше будет распространятся по миру.
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“Several people who’ve died from a new virus in China didn’t display symptoms of fever, potentially complicating global efforts to check for infected travelers as they arrive at airports and other travel hubs”. – National Health Commission of China
— CoronaVirus Information (@CoronaVirusInfo) 23 января 2020 г.
Недавно Факты ICTV рассказывали о том, как как Китай переживает появление коронавируса.