Коронавирус в Китае: количество заболевших превысило 1 тыс., умер 41 человек

В Китае количество больных коронавирусом nCoV за сутки выросло на 444 человека и теперь составляет 1 287.

От нового типа пневмонии умер уже 41 человек, из них 39 приходится на провинцию Хубэй. За сутки зафиксировано 16 летальных случаев.

Основной удар коронавируса пришелся на провинцию Хубэй. Количество больных в провинции возросло до 729 человек. Эпицентром заболевания в Китае является административный центр провинции город Ухань, на который приходится 38 жертв.

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Сейчас в больницах провинции проходят курс лечения 658 пациентов с диагнозом пневмонии нового типа, 100 из них находятся в тяжелом состоянии, 57 – в крайне тяжелом.

Власти Китая также отмечают, что 32 человека уже выздоровели и выписаны из медицинских учреждений.

Ранее Факты ICTV писали, что коронавирус добрался до Франции. Минздрав сообщил о двух случаях заражения.