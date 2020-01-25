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Факты / Мир

В Китае дезинфицируют весь транспорт и проверяют пассажиров

В Китае власть принимает меры по чрезвычайной ситуации в связи с выявлением и немедленной изоляцией подозреваемых случаев смертельного вируса.

– Китай принимает общегосударственные меры по выявлению и немедленной изоляции подозреваемых случаев смертельного вируса в общественном транспорте, поскольку количество погибших и количество пациентов увеличивается, – говорится в сообщении.

Чрезвычайные меры предусматривают дезинфекцию поездов, самолетов и автобусов, включая проверки в аэропортах, железнодорожных станциях, автовокзалах и портах.

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Персонал, обслуживающий пассажиров, должен носить защитные маски. Меры распространяются на все провинции и регионы.

Напомним, в Китае количество больных на коронавирус nCoV за сутки возросло на 444 человека и теперь составляет 1287.

Источник: AFP

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