В Китае коронавирус зафиксировали у двухлетнего ребенка – СМИ

На юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе заболевания на новый коронавирус nCoV зафиксировали у двухлетнего ребенка. Его состояние оценивают как стабильное.

Газета Жэньминь Жибао сообщает, что это самый маленький пациент среди больных на коронавирус.

Пока отсутствует статистика по детской заболеваемости, но известно по меньшей мере об одном случае обнаружения вируса у ребенка в городе Шанхай.

Читайте: Коронавирус в Китае: число заболевших превысило 1 тыс., умер 41 человек

Местные СМИ сообщают, что молодежь и дети менее восприимчивы к заболеванию пневмонией, вызванной вирусом нового типа.

Известно также, что количество подтвержденных случаев заболевания составляет 1 287 человек, состояние 237 оценивается как тяжелое. Кроме того, зафиксирован 41 летальный исход.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине зафиксировали три подозрения на коронавирус из Китая. Два из трех случаев возможного заболевания не подтвердились.

Источник: Жэньминь Жибао