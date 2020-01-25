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Факты / Мир

В Афганистане ракета попала в вертолет из Молдовы, пострадали украинцы

В Афганистане ракета попала в вертолет, принадлежащий молдавской авиакомпании.

По данным представительницы Управления авиации Молдовы Ирины Бодолицы, в результате инцидента ранения получили двое украинских пилотов. Их состояние удовлетворительное.

В Управлении авиации утверждают, что вертолет выполнял гуманитарную миссию. Ракета попала в него в тот момент, когда вертолет находился на земле.

Вертолет получил небольшие повреждения.

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Другой вертолет, уже с гражданами Молдовы в экипаже, подобрал украинцев после инцидента.

Ранее в Австралии разбился самолет, который тушил пожары. Весь экипаж погиб.

Источник: TV8

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