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Факты / Мир

Украли монет на €1 млн: в Словакии ограбили музей

В Словакии из Национального музея украли часть нумизматической коллекции. Стоимость похищенного оценивается более чем в 1 миллион евро.

Предметы коллекции были утрачены и при каких обстоятельствах, пока неизвестно.

Отмечается, что ни в словацком министерстве культуры, ни в полиции не стали уточнять, какие предметы коллекции были утрачены и при каких обстоятельствах.

– Учитывая то, что дело расследует полиция, мы пока не комментируем это дело. Мы будем ждать, когда следователь завершит, а затем предоставим мнению для СМИ, – отметил пресс-секретарь министерства культуры Павол Чорба.

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Ранее в городе Колорадо-Спрингс в США мужчина с белой бородой ограбил банк, а когда вышел из здания начал разбрасывать деньги, выкрикивая Счастливого Рождества!

Источник: Pravda

Фото: Pixabay

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