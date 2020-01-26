Эпидемия коронавируса: количество больных превысило 2 тыс. человек

В Китае у более 2 тыс. человек подтвердили заболевание смертельной пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Такую цифру называют в китайских медицинских ведомствах. Ранее говорили, что коронавирусом заболели 1 975 человек.

Более 300 пациентов находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии. Еще у 2,7 тыс. человек подозревают заражение новым типом коронавируса.

Читайте: Коронавирус 2020: опасно ли получать посылки из Китая

В результате заболевания уже погибли 56 человек.

Согласно неподтвержденной информации китайских СМИ, среди заболевших есть три врача из Пекина.

Их госпитализировали и поместили в карантин.

Болезнь уже распространилась за пределы Китая. Случаи неизвестной пневмонии зафиксировали в Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, Вьетнаме, США и Канаде.

К слову, на юге Китая зафиксировали случай заболевания двухлетнего ребенка новым коронавирусом.