Эпидемия коронавируса: в Китае рассказали об инкубационном периоде болезни

В государственном комитете здравоохранения Китая сообщили, что минимальная длительность инкубационного периода коронавируса 2019-nCoV составляет один день.

Максимальный инкубационный период болезни – 14 дней.

– Наблюдение за пациентами показало, что в среднем инкубационный период продолжается 10 дней, самый короткий срок – один день, самый продолжительный – 14 дней, – рассказали в госкомитете Китая.

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Глава госкомитета здравоохранения Китая Ма Сяовэй добавил, что коронавирус может передаваться даже во время инкубационного периода.

Это значит, что больные, у которых еще не проявились симптомы, могут заразить других людей.

Пока что информация о вирусе ограничена, потому сложно сказать, к чему еще могут привести мутации коронавируса 2019-nCoV.

К слову, в Китае подтвердили уже более 2 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса.