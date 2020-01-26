Эпидемия коронавируса: в Китае рассказали об инкубационном периоде болезни

В государственном комитете здравоохранения Китая сообщили, что минимальная длительность инкубационного периода коронавируса 2019-nCoV составляет один день.
Максимальный инкубационный период болезни – 14 дней.
– Наблюдение за пациентами показало, что в среднем инкубационный период продолжается 10 дней, самый короткий срок – один день, самый продолжительный – 14 дней, – рассказали в госкомитете Китая.
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Глава госкомитета здравоохранения Китая Ма Сяовэй добавил, что коронавирус может передаваться даже во время инкубационного периода.
Это значит, что больные, у которых еще не проявились симптомы, могут заразить других людей.
Пока что информация о вирусе ограничена, потому сложно сказать, к чему еще могут привести мутации коронавируса 2019-nCoV.
К слову, в Китае подтвердили уже более 2 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса.