В Китае начали принимать новые меры в связи с эпидемией нового типа коронавируса.

Так, началась разработка вакцины, которая должна совладать с коронавирусом 2019-nCoV.

– Китай начал разработку вакцины против коронавируса после успешного выделения первого штамма вируса, – сообщают в СМИ.

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В государственном комитете здравоохранения КНР заявили, что пока не смогли установить источник происхождения заболевания. Также неизвестно, насколько опасными могут быть его мутации.

Процессы возможных мутаций коронавируса отслеживают, однако новых свидетельств по ним не выявили.

Известно, что инкубационный период заболевания составляет от одного до 14 дней.

К слову, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что в стране было три подозрения заболевания новым типом коронавируса.

Два из трех случаев не подтвердились.

Источник: China Daily