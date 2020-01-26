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Факты / Мир

Не такой смертоносный: коронавирус сравнили с SARS-Cov, убившим более 600 человек

Мощность нового коронавируса (2019-nCoV) слабее, чем у SARS-CoV, который в 2000-х годах забрал жизни около 650 человек.

Об этом заявил в воскресенье руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу.

– В действительности, исходя из имеющихся данных, это заболевание (от 2019-nCoV. – Ред.) менее мощное, чем от SARS, – цитируют западные СМИ слова Гао Фу.

В свою очередь заместитель главы Государственного управления здравоохранения КНР Ли Бин считает, что в стране необходимо поддерживать ограничение на свободное перемещение транспорта, чтобы “выиграть время” для следующей фазы борьбы против коронавируса.

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Он признал, что власти не могут заявить о полном контроле над ситуацией с распространением вируса.

Как известно, в Китае более чем у 2 тыс. человек подтвердили заболевание смертельной пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Вследствие заболевания уже погибли 56 человек.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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