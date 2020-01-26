В Канаде зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Департамент здравоохранения города Торонто подтвердил первый случай заболевания новым типом коронавируса на территории Канады.

Им заболел 50-летний мужчина, который 22 января приехал из китайского города Ухань, где вспыхнула эпидемия коронавируса.

Мужчине стало плохо уже в день прибытия в Канаду, но лабораторное подтверждение по возбудителю болезни получили лишь 25 января.

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Сейчас состояние больного стабильное. Результаты анализов еще должны подтвердить в Национальном центре сотрудничества по инфекционным болезням.

Количество зараженных новым типом коронавируса уже достигает примерно 1,6 тыс. человек. Болезнь привела к 54 летальным случаям.

Вспышка эпидемии произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Коронавирус продолжает распространяться по миру.

К слову, 24 января министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в стране было зафиксировано три подозрения на заболевание коронавирусом.

Источник: CBC