Способность коронавируса распространяться ускоряется – госкомитет Китая

В государственном комитете по здравоохранению Китая сообщили, что новый тип коронавируса отличается от вирусов SARS и MERS.

Чиновники опасаются, что способность коронавируса к распространению ускоряется.

Также в Госкомитете рассказали о том, что усилилась способность болезни передаваться от человека к человеку, из-за чего эпидемия вошла в более сложную стадию.

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Из-за распространения коронавируса в Китае приняли решение о введении запрета на продажу диких животных.

Кроме того, с 27 января будет запрещен въезд в китайский город Шаньтоу.

– Закрываются дороги между районами и уездами города Шаньтоу, движение по ним будет допускаться только при наличии соответствующего разрешения и в экстренных случаях, – говорится в сообщении.

К слову, в Китае начали разработку вакцины против нового типа коронавируса 2019-nCoV.