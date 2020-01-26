PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Способность коронавируса распространяться ускоряется – госкомитет Китая

В государственном комитете по здравоохранению Китая сообщили, что новый тип коронавируса отличается от вирусов SARS и MERS.

Чиновники опасаются, что способность коронавируса к распространению ускоряется.

Также в Госкомитете рассказали о том, что усилилась способность болезни передаваться от человека к человеку, из-за чего эпидемия вошла в более сложную стадию.

Читайте: Как распространяется коронавирус nCoV по миру – карта и хронология

Из-за распространения коронавируса в Китае приняли решение о введении запрета на продажу диких животных.

Кроме того, с 27 января будет запрещен въезд в китайский город Шаньтоу.

– Закрываются дороги между районами и уездами города Шаньтоу, движение по ним будет допускаться только при наличии соответствующего разрешения и в экстренных случаях, – говорится в сообщении.

К слову, в Китае начали разработку вакцины против нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка