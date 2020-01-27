Коронавирус в Китае: 80 погибших, более 2,7 тыс. зараженных

В Китае из-за коронавируса умерли уже 80 человек, 24 из них – за прошедшие сутки. Новые случаи смертей зафиксированы в провинции Хубэй, центром которого является город Ухань.

Количество инфицированных возросло до 2 794 человек.

По информации государственного комитета КНР по делам здравоохранения, за сутки количество больных увеличилось на 769 новых случаев.

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С подозрением на заражение коронавирусом находятся около 3,8 тыс. человек. Ранее стало известно, что новый коронавирус, который вспыхнул в Китае, является заразным даже в инкубационный период, который длится 14 дней.

К эвакуации своих граждан с территории китайского города Ухань готовятся США, Япония и Франция.

Напомним, ранее руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу сообщил, что мощность нового коронавируса (2019 nCoV) слабее, чем у SARS-CoV, который в 2000-х годах унес жизни около 650 человек.