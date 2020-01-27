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Факты / Мир

Коронавирус в Китае: ВОЗ повысила уровень угрозы распространения

Всемирная организация здравоохранения заявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне.

В докладе ВОЗ по ситуации с коронавирусом отмечается, что в Китае уровень угрозы оценивается как очень высокий, на региональном и мировом уровнях – высокий.

Отметим, ранее в докладах на мировом уровне степень угрозы оценивался как умеренный.

Читайте: Как распространяется коронавирус из Китая: онлайн-карта

По словам представителя организации Фаделы Чаиб, в предыдущих версиях докладов была допущена ошибка, однако, сейчас ее уже исправили.

27 января в Пекине сообщили о первой смерти из-за нового коронавируса. 50-летний мужчина, который был в Ухане, был инфицирован вирусом 22 января.

Коронавірус

Ранее Факты ICTV писали, что украинцам порекомендуют покинуть Китай из-за коронавируса.

Источники: Интерфакс, BBC Русская служба

Фото: Dreamstime

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