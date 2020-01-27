Китай не позволяет эвакуировать иностранцев из Уханя – МИД Казахстана

Казахстан готов эвакуировать своих граждан из Уханя, если власти Китая разрешат это сделать.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Казахстан официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

– Мы готовы эвакуировать, если такую возможность дадут нам власти КНР, – сказал Смадияров.

Он напомнил, что дипломаты еще до введения карантина собрали информацию о количестве казахстанцев в этом городе и готовились к различным сценариям.

– Но китайские власти закрыли Ухань и никого не выпускают. В первые дни объявления карантина были направлены соответствующие письма-запросы китайской стороне о такой возможности. Китайская сторона еще ни одной стране такого разрешения не давала, города закрыты на карантин, – отметил Смадияров.

В правительстве Казахстана агентству также подтвердили, что возможность эвакуации сограждан прорабатывается.

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Ранее МИД информировал, что в Китае находится более 10 тыс. казахстанских студентов, в городе Ухань зарегистрировано 230 студентов.

Накануне премьер Казахстана Аскар Мамин поручил активизировать работу с казахстанскими гражданами, находящимися на территории КНР, в целях оказания им консульской и иной помощи, а государственным органам – организовать необходимое взаимодействие с соответствующими государственными структурами КНР и других заинтересованных стран с целью координации действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

– В случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан Казахстана, находящихся в г.Ухань КНР, – отмечалось в сообщении правительства Казахстана.

Ранее в СНБО заявили, что будут круглосуточно следит за ситуацией с распространением коронавируса.