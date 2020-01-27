Пять ракет из установки Катюша: в Багдаде обстреляли посольство США

В Ираке ударили по территории посольства Соединенных Штатов Америки из установки Катюша, выпустив пять ракет.
Обстрел происходил в зеленой зоне Багдада, где расположены правительственные здания посольств иностранных государств.
Одна из ракет попала в здание ресторана американской дипломатической миссии.
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AFP со ссылкой на высокопоставленного иракского чиновника сообщает, что по крайней мере один человек был ранен.
Напомним, ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погиб командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.
Источник: Al Arabiya
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