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Факты / Мир

Пять ракет из установки Катюша: в Багдаде обстреляли посольство США

В Ираке ударили по территории посольства Соединенных Штатов Америки из установки Катюша, выпустив пять ракет.

Обстрел происходил в зеленой зоне Багдада, где расположены правительственные здания посольств иностранных государств.

Одна из ракет попала в здание ресторана американской дипломатической миссии.

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AFP со ссылкой на высокопоставленного иракского чиновника сообщает, что по крайней мере один человек был ранен.

Напомним, ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погиб командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.

Источник: Al Arabiya

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