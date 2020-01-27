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Факты / Мир

Премьер Нидерландов впервые официально извинился за роль страны в Холокосте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился от имени правительства своей страны за неспособность защитить евреев во время Второй мировой войны.

Об этом он сказал на мероприятии в Амстердаме, посвященном памяти жертв Холокоста, накануне 75-летия освобождения лагеря смерти Освенцим.

– Учитывая то, что среди нас остались последние из тех, кто выжил, я прошу прощения от имени правительства за действия правительства в то время, – сказал он.

Рютте сказал, что, хотя некоторые голландские чиновники оказывали сопротивление во время нацистской оккупации, слишком много просто сделали так, как им сказали.

– Я делаю это, понимая, что ни одно слово не может описать то столь же огромное и ужасное, как Холокост. В общем, мы сделали очень мало. Недостаточно защиты, недостаточно помощи, недостаточно признания, – добавил он.

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Это первое подобное прощения, высказанное нидерландским премьер-министром. Примерно 102 тыс. из 6 млн евреев, убитых во время Холокоста, прибыли из Нидерландов.

Ранее голландские правительства извинялись за то, как обращались с евреями, которые пережили зверства во время Второй мировой войны, после возвращения домой из концентрационных лагерей, но уклонялись от осуждения роли страны в преследовании евреев и других меньшинств во время немецкой оккупации.

К слову, Факты ICTV рассказывали 10 фактов о Холокосте, которые должен знать каждый.

Фото: Getty Images

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