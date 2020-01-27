Ирак и США осудили обстрел американского посольства в Багдаде

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди осудил ракетные удары в сторону американского посольства в Багдаде.
– Опять повторяется агрессия против иностранной дипломатической миссии, когда несколько ракет Катюша попали в кампус американского посольства.
Это безответственный акт, совершенный отдельными людьми. Нападение на американское посольство может привести к серьезным последствиям, – заявил Махди.
Он приказал силам безопасности страны принять меры для неповторения атак на посольства США.
В свою очередь, представитель пресс-службы Госдепартамента США призвал Ирак выполнять свои обязательства по защите американских дипломатических объектов.
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– Мы в курсе сообщений о ракетном обстреле международной зоны.
Ситуация в сфере безопасности остается напряженной, и вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном по-прежнему представляют угрозу. Поэтому мы сохраняем бдительность, – отметил он.
Напомним, 26 января ночью в Ираке ударили по территории посольства Соединенных Штатов из установки Катюша, выпустив пять ракет.
3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погиб командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.
Источник: Sky News Arabia
Источник: CNN