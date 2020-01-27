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Факты / Мир

Золото подорожало до шестилетнего максимума из-за коронавируса

Цена золота 27 января достигла максимальной отметки с 2013 года.

Такую ситуацию связывают с распространением нового типа коронавируса за пределы Китая.

Из-за этого многие инвесторы начали вкладывать в такие активы как золото вместо того, чтобы искать более рискованные вложения, вроде акций.

Во время торгов в понедельник котировки контрактов на поставку золота в феврале росли на 0,7%. За одну унцию драгоценного метала просили до $1 582.

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– Распространение коронавируса из Уханя вызвало распродажу на фондовых рынках, что, вероятно, подтолкнет рост спроса на золото, – объяснил независимый трейдер Стивен Иннес.

Также подорожало и серебро с поставкой в марте – до $18,2 за унцию.

К слову, из-за распространения нового типа коронавируса по миру начали резко падать мировые цены на нефть.

Источник: MarketWatch

Фото: Dreamstime

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