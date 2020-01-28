10 стран планируют эвакуировать своих граждан из Уханя из-за коронавируса.
США собираются в первую очередь эвакуировать сотрудников консульства в Ухане, а также ограниченное количество американцев.
Германия планирует эвакуировать 90 своих граждан, а в Марокко готовится эвакуация 100 граждан.
Также заявили об эвакуации в Испании и Нидерландах. Канада планирует забрать 167 граждан.
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Из Уханя планируют доставить в Казахстан 98 студентов. В Японию хотят вернуться 430 граждан.
Власти Британии сейчас изучают вопрос, чтобы предоставить помощь своим и иностранным гражданам.
Кроме того, из Китая планировали эвакуировать своих граждан и власти Мьянмы, однако, там заявили, что вернутся к вопросу только после инкубационного периода, то есть, через 14 дней.
В то же время Посольство Украины в Китайской Народной Республике изучает возможность эвакуации украинцев в случае принятия соответствующего решения украинской властью.
Посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые находятся на территории Китая, покинуть страну.
Сейчас изучаются все варианты предоставления помощи украинцам, которые находятся в городах провинции Хубей.
Ранее Факты ICTV писали, что ВОЗ не рекомендует эвакуировать иностранцев из Китая из-за коронавируса.
Источник: Посольство Украины в Китае