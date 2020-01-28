Чего ждать в год Крысы – прогноз астрологов и футурологов на 2020

Не встретить достойно белую крысу – означает, что год для семьи может быть не таким удачным. Поэтому на столе должно быть все, что символизирует богатство и деньги.

На столе не должно быть мяса и груш – этот фрукт символизирует развод. Также нельзя дарить кошельки – они к безденежью. Не рекомендуется брать и давать в долг, потому накликаете финансовые потери.

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Белая серебряная крыса начинает цикл из двенадцати знаков китайского гороскопа. Необычный год предсказывают и звезды. В нем будет целых шесть затмений, которые традиционно считают не очень удачным периодом.

Самое мощное затмение ощутят в таких странах как Россия и США. Но и Украине не избежать потрясений. Хотя астрологи говорят, что все будет хорошо, если не делать резких движений.

Крыса любит перемены, поэтому стоит их ожидать в политике, экономике, социальной и личной жизни. Для некоторых знаков гороскопа год Крысы будет удачным. Это прежде всего успешный год для знаков земли, как Козероги, Тельцы и Девы.

Но и другим не стоит расстраиваться. Поймать собственного птицу счастья смогут и представители других знаков. Исключение один – мошенникам в этом году вряд ли не будет везти.

Крыса животное богатое, поэтому это год финансовой стабильности. Звезды советуют в 2020 году покупать недвижимость и землю. А также вкладывать средства в не рискованные операции.

Такой комбинации двоек и нулей не помнят давно, говорят об этом годе нумерологи. Регистрации брака они советуют перенести на следующий год.

Должно повезти тем, кто родится в 2020 году. Звезды предвещают успех сильным, сообразительным и честным политическим лидерам, приспособленцев крыса не любит. Для Украины, по наблюдениям астрологов, наиболее бурные года позади, но зоны турбулентности еще будут.

Наибольшую политическую активность прогнозируют в апреле-июне. Астрополиттехнолог Влад Росс, чьи прогнозы часто сбываются, видит в этом года смену правительства.

21 декабря состоится крупное соединение планет Сатурна и Юпитера и с этого времени Украину ждет расцвет, пик которого приходится на 2025-2026 годы.

Соединение планет будет происходить в знаке Водолея, который отвечает за прогресс и реформы. Нас ждут прорывы в информационных и космических технологиях.

Не обойдется и без глобальных катаклизмов. В этом году по астропрогнозам они могут быть связаны прежде всего с огнем.

А вот футурологи будущее не предсказывают. Свои выводы они предоставляют основываясь на научных исследованиях и мировых трендах. Но их прогнозы на будущий год смелые как никогда.

Искусственный интеллект станет для людей не роскошью, а средством облегчения жизни. А вот глобального финансового кризиса, о котором много говорят, футурологи не видят.

Празднование китайского Нового года традиционно продлится 16 дней, закончится оно 9 февраля праздником огромных фигурных фонарей.

Напомним, с приближением китайского Нового года на игровом ресурсе Steam ввели скидки на тысячи позиций.