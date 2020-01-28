Из-за смертельного коронавируса в Китае украинские студенты бросают учебу в КНР и срочно возвращаются домой.

Студент из Украины Иван Усевич, который учится в китайском университете города Чэнду, рассказал Фактам ICTV, какая ситуация сейчас в городе.

– Что первым скупают в аптеках? На что дефицит?

– Первым делом скупают маски. Их только завозят – и люди сразу скупают. На них дефицит. Также сразу скупают все препараты, которые поддерживают иммунитет и противовирусные. Их практически нет в аптеках.

– Как защищаются люди?

– Необходимо мыть руки, ходить в масках, не плеваться на улицах, так как в Китае это нормально. Справлять естественные нужды на улице также нормально. От этого просят пока что воздержаться. Желательно вообще не выходить на улицу.

– Что категорически нельзя покупать и какие запреты на пищу?

– Нельзя употреблять мясо, рыбные продукты, а если есть – тщательно все прожаривать, проваривать. Мы слышали, что есть овощи и есть бананы также нельзя.

Как работает общественный транспорт?

– Общественный транспорт работает почти в штатном режиме. Это касается метро, на автобусах мы практически не ездим. Некоторые таксисты работают без масок, а некоторые в “скафандрах”, у них есть и антисептики и все, что хочешь.

– Какая ситуация на улицах?

– Людей почти нет, музыка нигде не играет, еду никто не готовит.

– Что говорят местные жители?

– Есть языковой барьер, но люди, с которыми мы общаемся, говорят, что, если есть возможность – уезжайте. Учителя, ссылаясь на информацию, которая к ним доходит из официальных источников, продлевают каникулы в университете на неопределенный срок и тоже говорят уезжать.

– Возникли ли проблемы с покупкой билетов в Украину?

– Проблем практически не возникло, так как мы своевременно спохватились и сейчас покупаем.

В то же время и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что со следующей недели Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавируса.