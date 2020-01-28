Историческая борьба с алкоголем. Как вводили сухой закон в США и СССР

100 лет назад в США начали бороться с алкоголизмом. В стране приняли сухой закон проголосовав за 18 поправку к конституции Америки.

Напитки, которые были крепче лимонада, стали запрещенными. Несмотря на это, алкоголь продолжил наливаться в стаканы, но уже из-под полы. Это делали в многочисленных подпольных барах под видом чая.

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Нелегальным оборотом алкоголя сразу же занялась мафия. Легендарные мафиози того времени Аль Капоне и Джеки Лучано нашли в сухом законе золотое дно. На нем заработали себе состояние и многие известные американские семьи.

Правда, алкоголь все же разрешалось продавать легально, но только в аптеках. Виски, бренди и ром официально считались лекарством. От тех, кто хотел поправить здоровье, не было отбоя. Нажиться на желании выпить чего-нибудь крепкого пытались и обычные заводы. Неплохо это удавалось производителям соков.

Введением сухого закона хотели улучшить моральный облик, а получили преступность и пустую казну. Поэтому через 13 лет президент Рузвельт отменил этот запрет.

Дать бой пьянству и безнравственности попытались и в Советском Союзе. В 1985 году к власти пришел Михаил Горбачев, который, в отличие от своих предшественников, к чарке не прикладывался. За этим тщательно следила его жена.

Уже через два месяца своего председательства Горбачев начинает антиалкогольную кампанию. В стране, где пил каждый третий, нововведения вызывает взрывной эффект. Очереди за водкой стали километровыми, взлетели и цены на алкоголь.

Непопулярные методы компартии сразу нашли место в народном творчестве. Горбачева називали минеральным секретарем и лимонадным Джо.

Из-за дефицита алкоголя процветает самогоноварение. Первым из магазинов исчезает сахар, потом карамельки, сок и даже томатная паста. Все это самогонщики пускают в ход. Перчатку, которую натягивали на бутылку, чтобы отследить процесс брожения, в народе прозвали привет Горбачеву.

Партия еще и пыталась ввести в моду безалкогольные свадьбы, для дорогих гостей напитки были не крепче лимонада. Правда свадьбы иногда все же проходили с водкой в самоварах и коньяком в чайниках.

Трагедией обернулась Горбачевская кампания для Крыма. Партия взялась за святое – виноградины. Известные винодельни, например, Массандра остались вообще без сырья.

Но антиалкогольная кампания не распространялась на партийных вождей. Дорогой алкоголь на партийных приемах всегда был в впечатляющем количестве.

Горбачевский сухой закон имел негативные последствия. Запрет алкоголя и падение цен на нефть привели к коллапсу советской экономики и развалу СССР.

Но о сухом законе в некоторых точках планеты не забыли и сейчас. Например, в мусульманских странах за употребление крепкого напитка может быть суровое наказание.

Ограничения на продажу алкоголя действует в скандинавских странах, там пить очень дорого. Впрочем, такие суровые меры имеют свою причину, генетически скандинавы спиваются быстрее других наций.

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что украинец в среднем выпивает девять литров алкоголя в год. Но эта цифра, говорят наркологи, может возрасти.

История показала, что только ограничениями победить алкоголизм невозможно. От него, как правило, спасают отсутствие стресса, благополучие в семье и стабильность в стране.