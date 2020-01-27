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Факты / Мир

Катастрофа MH17: как минимум один подозреваемый будет участвовать в суде

Юридическая фирма будет представлять ответчиков в суде по делу о крушении лайнера MH17.

Это означает, что как минимум один подозреваемый примет участие в судебном процессе и, возможно, сможет дать показания в деле.

Однако на данный момент Окружной суд Гааги не может назвать точное количество подозреваемых, которых будет представлять юридическая фирма, и их имена.

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Всю информацию о подозреваемых и юридической фирме предоставят лишь после начала публичных слушаний по делу.

На данный момент известно о четырех фигурантах дела катастрофы MH17:

  • Игорь Гиркин (Стрелков) – “министр обороны” “ДНР” в 2014 году;
  • Сергей Дубинский – генерал-майор армии РФ;
  • Олег Пулатов – руководитель второго отдела “ГРУ ДНР”;
  • Леонид Харченко – руководитель одного из подразделений “ГРУ ДНР”.

Напомним, суд должен начать рассмотрение дела о катастрофе MH17 над Донбассом 9 марта 2020 года.

Источник: Окружной суд Гааги

Фото: Getty Images

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