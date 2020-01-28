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Факты / Мир

Коронавирус в Китае: первый город ввел военное положение

Из-за распространения нового типа коронавируса Китаем в некоторых городах страны прибегают к решительным действиям для того, чтобы остановить эпидемию.

Так, власти китайского города Тяньцзинь ввели военное положение для того, чтобы контролировать распространение болезни.

Благодаря этому шагу около 500 медицинских бригад теперь будут подчиняться военному управлению города.

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В Тяньцзине проживают около 15 млн человек. Он стал первым китайским городом, который ввел военное положение из-за эпидемии коронавируса.

Тяньцзинь расположен на юго-востоке страны. Примерно в 120 км от Пекина.

Коронавірус

Сейчас от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, погибли уже 107 человек. Количество инфицированных возросло до 4,5 тыс. человек.

К слову, Всемирная организация здравоохранения рекомендует отказаться от эвакуации иностранных граждан из Китая из-за эпидемии коронавируса.

Источник: Global Times

Фото: Getty Images

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