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Факты / Мир / Россия

“Ошибочная” точка зрения – Песков о заявлениях Зеленского по Второй мировой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского касательно начала Второй мировой войны оскорбляют память тех, кто воевал против фашизма.

Во время официального визита в Польшу Зеленский заявил, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны.

– Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства, – сказал Песков.

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Он считает, что такая точка зрения является “ошибочной”, а также оскорбляет память дедов десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, которые воевали во Второй мировой.

К слову, во время визита в Польшу Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях к 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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