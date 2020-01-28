Трамп предложил “сделку века” для Ближнего Востока – реакция Израиля и Палестины

План президента США Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает на четыре года заморозить строительство израильских поселений на палестинских территориях.
Также план предусматривает создание двух государств для израильтян и палестинцев со столицей Палестины в восточном Иерусалиме.
– США намерены признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан, – сказал Трамп.
По его словам, Нетаньяху с ним согласен. Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.
Первая реакция Иордании на “сделку века”:
– Нужно начать серьезные переговоры на основе арабской мирной инициативы, односторонние действия Израиля ведут к эскалации.
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США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, а также США образует совместный комитет с Израилем для реализации сделки.
– Мой план возможно, последний шанс для Палестины, – сказал Трамп.
Он направил письмо главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу с изложением “сделки века”, в котором пообещал помочь создать палестинцам свое государство, если они выберут путь переговоров.
Напомним, 5 мая 2019 года армия Израиля получила приказ нанести многочисленные удары по объектам палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на обстрелы.
Жертвами противостояния стали четверо израильтян и более 20 палестинцев.