В Греции двух россиян приговорили к 395 годам лишения свободы

В Греции суд города Каламата приговорил двух граждан России к 395 годам заключения и штрафу в размере €6 млн.

Их признали виновными в незаконной перевозке беженцев и мигрантов.

По информации посольства, в Греции участились случаи задержания российских моряков по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. В соответствии с законодательством страны, за первого мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам заключения, а за каждого следующего – к 7,5.

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Российское дипломатическое представительство отмечает, что законодательство Греции по перевозке нелегальных мигрантов строгое, поэтому рекомендует гражданам быть осторожными в поиске работы за границей.

Кроме того, возможности посольства и консульств в подобных ситуациях являются достаточно ограниченными.

Ранее Факты ICTV писали, что в Греции затонула лодка с мигрантами, в результате чего 12 человек погибли.