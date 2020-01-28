Популярный стендап-комик Алексей Щербаков дал большое интервью Юрию Дудю.

Он рассказал, как ему удалось стать успешным за такой короткий отрезок времени и сколько зарабатывает за один концерт.

– Я занимаюсь стендапом на телевиденье – это мой основной род деятельности и основная моя любовь. Конечно, было бы прикольно проснуться крутым парнем именно благодаря стендапом на ТНТ. Но стало больше популярности благодаря Youtube.

По словам Щербакова, люди сейчас просто перестали смотреть телевизор и перешли на Youtube.

– Если бы все эти люди с таким же рвением смотрели эту же программу на телевизоре, они бы уже давным-давно приняли меня смешным. И не только меня.

Также стендап-комик рассказал, что сейчас, как только открывается продажа билетов, их почти сразу все раскупают. Однако, с приходом популярности, цены на билеты не подорожали.

– К примеру, за концерт в Нижневартовске я беру 350 тыс. рублей.