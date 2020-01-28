Популярный стендап-комик Алексей Щербаков дал большое интервью Юрию Дудю.
Он рассказал, как ему удалось стать успешным за такой короткий отрезок времени и сколько зарабатывает за один концерт.
– Я занимаюсь стендапом на телевиденье – это мой основной род деятельности и основная моя любовь. Конечно, было бы прикольно проснуться крутым парнем именно благодаря стендапом на ТНТ. Но стало больше популярности благодаря Youtube.
По словам Щербакова, люди сейчас просто перестали смотреть телевизор и перешли на Youtube.
Читайте: Долгополов у Дудя раскритиковал власть РФ и назвал режим закостеневшим Бардаш рассказал Дудю о войне на Донбассе и отношении к Зеленскому Маск гений? Батыгин рассказал Дудю о колонизации Марса и инопланетянах
– Если бы все эти люди с таким же рвением смотрели эту же программу на телевизоре, они бы уже давным-давно приняли меня смешным. И не только меня.
Также стендап-комик рассказал, что сейчас, как только открывается продажа билетов, их почти сразу все раскупают. Однако, с приходом популярности, цены на билеты не подорожали.
– К примеру, за концерт в Нижневартовске я беру 350 тыс. рублей.
Далее Алексей Щербаков описал реакцию зрителей на шутки о президенте России Владимире Путине во время своих выступлений.
По его словам, большая часть посетителей его концертов хорошо относится к Путину. Он узнал об этом, рассказывая со сцены шутку о президенте.
– Я написал шутку политическую про Путина, за которую мне никто ничего не сделает. Обидная шутка про Путина, по ТВ могу сказать, и никто мне ничего не сделает.
Кроме этого Щербаков рассказал, как относиться к темам интима и что думает про оральный секс.
– Я очень люблю свою жену, конечно я за оральный секс.
Напомним, 6 марта в Москве (Россия) избили маму и брата журналиста и блогера Юрия Дудя.