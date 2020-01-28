Найди ее на карте. Помпео поссорился с журналисткой из-за вопросов об Украине

Государственный секретарь США Майк Помпео раскритиковал журналистку NPR Мэри Луиз Келли из-за интервью, в котором она задавала ему вопросы об Украине.

В частности, госсекретарю не понравилось то, что его спрашивали об экс-посла США в Украине Мари Йованович.

После интервью Помпео пригласил журналистку в личный кабинет, где несколько минут кричал на нее и намекал на то, что американцев не волнует Украина.

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Также он попросил журналистку найти Украину на карте. Келли считает, что правильно указала на место, где находится страна, а Помпео утверждал, что представитель СМИ указала на Бангладеш.

После скандала Госдепартамент США исключил другую журналистку NPR из списка репортеров, которые поедут в тур по Европе и Азии вместе с госсекретарем.

К слову, официальный визит Майка Помпео в Украину может состояться 30 января.

Источник: NPR